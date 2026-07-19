19 Luglio 2026 - 10:44:53
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Tennis – Laura Zen domina il torneo della Cano. Bombonato-Lanzilao ok nel doppio

Mantova Grande successo alla Canottieri Mincio, che ha ospitato una tappa del Circuito Regionale Femminile Fitp Lombardia, regalando una giornata di tennis di ottimo livello, caratterizzata da incontri combattuti e da una partecipazione numerosa. Le protagoniste hanno dato vita a sfide intense, confermando la crescita del movimento femminile lombardo e offrendo spettacolo sui campi del circolo mantovano. Nel torneo di singolare il successo è andato a Laura Zen, protagonista di un percorso impeccabile. In finale ha superato Anna Pinotti con il punteggio di 4-0, 4-1, imponendo fin dalle prime battute il proprio ritmo e conquistando con pieno merito il titolo. Nel doppio femminile si sono imposte Erica Bombonato e Maurizia Lanzilao, che hanno avuto la meglio sulla coppia composta da Chiara Faveri e Sira Ceresa. La finale si è chiusa sul 4-1, 4-0, a testimonianza della superiorità dimostrata dalle vincitrici. Successo anche nel doppio misto per Sara Pilan e Lorenzo Ragazzi, capaci di superare Matteo Giovannini e Maurizia Lanzilao con il punteggio di 5-4, 4-1 al termine di una sfida combattuta soprattutto nel primo set. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni e i complimenti rivolti a tutte le atlete protagoniste di un’altra riuscita giornata di sport organizzata dalla Canottieri Mincio.

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