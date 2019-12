Tennis – Premiate le giovani promesse Bettari, Baruffaldi e Gamba

Mantova Venerdì scorso, nel salone centrale del Museo Diocesano, si è svolta la tradizionale Festa del Gruppo Veterani dello Sport.

L’associazione ha consegnato una targa e un testimone vero e proprio ai migliori Under 14 che nel 2019 si sono distinti nelle varie discipline sportive per i risultati ottenuti e per il comportamento tenuto nelle competizioni. Per il tennis, sono stati premiati Fabio Gamba classe 2005 del Tc Castel Goffredo, Riccardo Baruffaldi classe 2006 del Tc Goito e Greta Bettari classe 2007 della Mutti & Bartolucci di Castiglione delle Stiviere. Le tre giovani promesse sono state scelte, dopo attenta valutazione, dal fiduciario degli insegnanti Riccardo Zenari e da Mirko Mutti, rappresentante della Federazione per Mantova e supervisor, in collaborazione anche con i vari maestri, per il positivo atteggiamento tenuto in campo nei vari tornei e per i risultati conquistati.