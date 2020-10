Limite dei 70kmh nel tratto all’inizio del centro abitato di Castellucchio

CASTELLUCCHIO Entrerà in vigore da domani giovedì 15 ottobre 2020 alle ore 12, il nuovo limite di velocità dei 70 chilometri all’ora nel tratto della S.P. ex S.S. n. 10 “Padana Inferiore”, che si estende dal Km 273+980 al Km 275+005 all’inizio centro abitato di Castellucchio, nella sola direzione di marcia Cremona – Mantova. La strada provinciale nella porzione antistante il centro abitato di Castellucchio presenta infatti ridotta dimensione delle banchine laterali e limitazione delle distanze di visuale libera in particolare nell’intersezione con via Dossi Sabbioni.

Nello stesso tratto di strada, ad agosto di quest’anno, la Provincia ha autorizzato l’installazione di una postazione fissa di rilevamento della velocità al Km 274+980, lato destro. Ma in attesa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emani il decreto contenente le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento, sarà valida l’ordinanza che impone i nuovi limiti massimi d velocità.