Tennis Tavolo A1 f – Sciannimanico: “Brunetti compatta e tranquilla”

CASTEL GOFFREDO La Brunetti è tornata dalla trasferta di Casamassima, “casa” della neopromossa Ennio Cristofaro, con il quarto successo consecutivo. Tutto facile per le campionesse d’Italia, che hanno archiviato la pratica barese per 4-0. Tra l’altro le padrone di casa, nel terzo incontro, hanno dovuto rinunciare a Leogrande che dopo aver perso il primo set con Gaia Monfardini ha dovuto fermarsi per infortunio. Primo posto, quattro vittorie, otto punti in classifica e ora lo stop per tre settimane fino al rush finale del girone d’andata, con la gara interna del 5 dicembre contro il Quattro Mori, ma soprattutto quella dell’11 a Bagnolo in casa dell’altra regina, la PaninoLab. Incandescente questo duello a distanza tra le due mantovane. «Meglio di così non poteva andare – afferma il gm Franco Sciannimanico, che prova a fare un bilancio di questo inizio di campionato – Quattro successi, a volte anche senza le straniere, e per questo devo fare i complimenti a coach Alfonso Laghezza che tiene la squadra compatta, unita e preparata. Brava Arlia che domenica ha battuto la nigeriana Akpan e non era facile perché è una giocatrice che ha fatto buoni risultati. Gaia e Tan, quando sono chiamate in causa, rispondono sempre presente. Quasi inutile parlare di Xiao e Szocs. Sono soddisfatto della crescita soprattutto di Arlia. Si sta impegnando molto mattina e pomeriggio – ha cambiato scuola apposta per potersi allenare di più in palestra – Segue le direttive dello staff tecnico. Ora è con Gaia a Terni con la Nazionale. Si vede che sta crescendo in sicurezza, ma deve giocare di più all’estero perché questo le permette di fare esperienza e migliorare. Non possiamo fermarci all’Italia». Sciannimanico ha approfittato della trasferta barese per tornare a casa: «Felice di aver trascorso qualche giorno nella mia terra, ma oggi già rientro. Aggiungo che la squadra ha vinto queste sfide in tutta serenità. Sono altre comunque le gare che ci interessano». Come il derby tra un mese con la PaninoLab. «Certo, ma queste vittorie ci lasciano tranquilli». Intanto Gaia da Terni… «Il successo a Casamassima ha confermato che siamo un bel gruppo. Non vedo l’ora di giocare le prossime gare e continuare a crescere». (cris)