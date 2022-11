Ciclabile Bosco Fontana a Marmirolo: completata la riqualificazione

MARMIROLO – Completati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione del tratto della ciclabile Bosco Fontana – Marmirolo inserito nel percorso complessivo della Mantova – Peschiera. Ieri pomeriggio alla presenza del presidente della Provincia, ente che ha coordinato l’intervento, Carlo Bottani, e del sindaco di Marmirolo, Paolo Galeotti si è svolto il sopralluogo che anticipa il via libera all’utilizzo del nuovo tracciato e da la giusta valorizzazione al lavoro compiuto.

Con loro vi erano pure Antonio Covino, dirigente dell’area lavori pubblici della Provincia, ed Elena Betteghjella assessore del Comune di Marmirolo. Sia Bottani sia Galeotti nel loro intervento hanno sottolineato ’impegno di Provincia e del Comune sul versante della promozione dei molteplici elementi che caratterizzano il territorio attraverso le ciclabili. Per quanto concerne l’intervento si è compiuto il miglioramento della viabilità ma anche la messa in sicurezza di tratti vicini ai corsi d’acqua. In più è stato, poi, aggiunto il ripristino della pavimentazione stradale. Questo intervento aveva, soprattutto, l’obiettivo di risolvere delle criticità emerse in questi periodi ed anche provare a risolvere taluni disagi creati al territorio marmirolese con l’avvento della tangenziale.

Effettuata anche la manutenzione in corrispondenza della connessione della rampa del sottopasso ciclopedonale alla ex SS 236, posto in prossimità del limite sud-ovest del centro abitato di Marmirolo. Altro punto che necessitava di una sistemazione è stato lo stradello ciclopedonale soggetto al transito degli autoveicoli autorizzati, compreso nel sistema ciclabile Mantova –Peschiera, corrente a margine del canale “Fossa Paloni”.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato che si è provveduto anche a risolvere una situazione di rischio dettata dal fatto che i ciclisti provenienti dal sottopasso non avevano un’adeguata percezione dei veicoli a causa della ridotta ampiezza dell’angolo di immissione, e per la presenza del parapetto metallico che ostacolava la visuale.