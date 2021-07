Tennis tavolo – Europei U19: una fantastica Nicole Arlia porta l’Italia agli ottavi nella gara a squadre

Varazdin (Croazia) La fase a gironi della gara a squadre dei Campionati Europei Under 19 di Varazdin, in Croazia, si è conclusa positivamente per la squadra femminile italiana, qualificata agli ottavi del tabellone a eliminazione diretta anche grazie alle ottime prestazioni della castellana Nicole Arlia, che ha vinto quattro dei cinque incontri disputati. Nel primo match del Gruppo D, le azzurrine hanno battuto per 3-2 la Polonia, dopo essere state rimontate da 2-0 a 2-2. Nicole ha aperto lo score battendo Ilona Sztwiertnia 3-1 (9-11, 11-9, 11-6, 12-10) e firmato il punto decisivo contro Anna Brzyska (3-1: 7-11, 11-6, 18-16, 11-4). L’Italia ha poi sfiorato l’impresa contro le detentrici del titolo della Germania, che si sono imposte in rimonta da 0-2 a 3-2. Una straordinaria Arlia si è imposta per 3-1 su Anastasia Bondareva (8-11, 11-7, 11-8, 11-2), ma ha poi ceduto, 2-3, a Sophia Klee (1-11, 10-12, 11-7, 11-9, 8-11). Nel terzo e ultimo match, le ragazze guidate da Giuseppe Del Rosso hanno sconfitto 3-1 l’Ungheria, partendo bene grazie alla rimonta da 0-2 a 3-2 di Jamila Laurenti su Anna Violentics. Nicole Arlia ha recuperato per due volte un set di svantaggio a Helga Dari e alla “bella” le ha annullato tre match-point (7-10) e si è imposta alla sua prima opportunità (11-10). Arianna Barani ha ceduto ad Anna Fejos, poi ha chiuso i conti Laurenti battendo Helga Dari.

L’Italia si è così classificata al secondo posto e ha centrato l’accesso al tabellone con la Polonia, costringendo ai playoff la Germania campione uscente.