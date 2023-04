Powerchair Hockey A1 – Warriors, è vittoria record a Genova: 31-0 ai Blue Devils

Sabbioneta Macron Warriors Sabbioneta da record. Il successo 31-0 in casa dei Blue Devils Genova entra nella storia della serie A1 di powerchair hockey. Coach Merlino ha dato spazio a tutti i giocatori disponibili, tra questi anche Mattia Di Paola che ha fatto il suo esordio in A1 festeggiandolo con una doppietta. A segno tutti gli uomini del reparto offensivo con Leonardo Catania, ex di turno, in gol ben 14 volte. Nel tabellino spiccano anche i 6 gol di Tommaso Liccardo, i 4 di Pietro Giliberti, i 3 di Giovanni Camponesco e la doppietta di Riccardo Ottonelli, altro ex. Risultato roboante, ma soprattutto una prova più che convincente. I Warriors tornano da Genova con tre punti pesantissimi e la consapevolezza di aver giocato una grande partita in cui tutti hanno dato il loro importante contributo. Un’iniezione di fiducia per poter preparare al meglio la decisiva trasferta che attende gli uomini di Merlino a Monza contro gli Sharks.