Tennis Tavolo – Italiani, Brunetti sugli scudi: Sofia Mescieri vince il titolo nel doppio misto

Cagliari Sofia Mescieri (Brunetti Castel Goffredo) e Giacomo Izzo (Milano Sport) si sono aggiudicati la gara del doppio misto di Terza categoria, che ha aperto i Campionati Italiani in corso al PalaPirastu di Cagliari. Hanno battuto in finale per 3-0 (11-7, 11-2, 11-9) Antonio Gigliotti (Cral Comune di Roma) e Giulia Varveri (Tennistavolo Campomaggiore Terni).

Hanno completato il podio Francesco Trevisan (Sportni Krozek Kras) e Francesca Seu (Muravera Tennistavolo), che in semifinale hanno ceduto per 3-1 (11-7, 3-11, 10-12, 5-11) a Izzo e Mescieri, e Giacomo Felici (Tennistavolo Casamassima 2020) e Margherita Cerritelli (TT Campomaggiore Terni), che hanno perso per 3-2 (8-11, 11-4, 11-8, 2-11, 8-11) contro Gigliotti e Varveri.

Izzo e Mescieri, nel loro percorso verso la zona medaglie, hanno eliminato nei sedicesimi per 3-1 (10-12, 11-4, 11-6, 11-3) Luca Palmarucci (TT Torino) e Sara Congiu (Muravera TT), negli ottavi per 3-2 (11-7, 9-11, 11-9, 5-11, 11-2) Simone Garello (A4 Verzuolo) e Giorgia Filippi (Polisportiva Colognola ai Colli) e nei quarti per 3-0 (11-3, 11-7, 11-5) Simone Cagna (Tennistavolo Biella) e Matilde Buzzoni (Tennistavolo Vallecamonica), mentre Gigliotti e Varveri hanno prevalso per 3-0 (11-5, 11-6, 11-7) su Simone Bonamin e Xu Yi Yan (Tennistavolo Enjoy), per 3-1 (11-6, 11-5, 10-12, 11-7) su Davide Castracane (Tennistavolo Firenze) e Ana Brzan (Tennistavolo Norbello) e per 3-1 (8-11, 11-8, 11-7, 11-7) su Andrea Giai (Cus Torino) e Irene Moretti (TT Campomaggiore Terni). Oggi sono in programma le gare del singolare maschile e femminile di Terza.