Tennis Tavolo – La Brunetti domina le Giornate Rosa di Terni

Mantova La Brunetti Castel Goffredo ha fatto la parte del leone nei tornei nazionali disputati lo scorso fine settimana a Terni. Trionfo goffredese nel torneo assoluto femminile, che ha completato il weekend delle Giornate Rosa al PalaTennistavolo “Aldo De Santis”. Li Xiang era superfavorita e non ha tradito le attese. E’ infatti alla terza stagione in Italia e ha subìto solo due sconfitte. Testa di serie numero 1, la cinese della Brunetti nei quarti ha battuto per 3-0 (11-3, 11-1, 11-2) la n. 14 Irene Favaretto (Vallecamonica). In semifinale, nel derby societario che era anche una sfida fra specialiste del backspin, Elisa Armanini, n. 8 del tabellone, ha vinto il primo set (13-11), poi Li Xiang è salita in cattedra (11-5, 11-4, 11-5). In finale poco ha potuto la n. 7 Arianna Barani (Cortemaggiore) e l’atleta castellana si è imposta per 3-0 (11-4, 11-7, 11-3). La magiostrina è stata comunque bravissima ad approdare all’atto conclusivo, superando negli ottavi per 3-0 (11-6, 11-7, 12-10) la n. 13 Ileana Irrera (A4 Verzuolo), nei quarti per 3-2 (6-11, 11-6, 6-11, 11-6, 11-5) la n. 2 Veronica Mosconi (Centro Sportivo Esercito) e in semifinale per 3-1 (6-11, 11-7, 16-14, 11-8) la sua compagna di club Valentina Roncallo, n. 9, che aveva appena eliminato per 3-2 (11-6, 9-11, 11-8, 5-11, 11-7) la n. 3 Jamila Laurenti (Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro). L’altra castellana Nicole Arlia, n. 6, è stata preceduta nel girone da Roncallo, per poi avere la meglio negli ottavi per 3-1 (10-12, 11-8, 11-6, 11-8) sulla romena Andreea Teodora Clapa, n. 4.

Il tabellone di consolazione è andato a Daniela Nita Viorica (Alfieri di Romagna TT Edera), che in finale ha prevalso su Anna Coates (A4 Verzuolo).

La classifica per società è stata vinta dal Castel Goffredo con 81 punti (da segnalare anche il terzo posto di Milena Busnardo nella Quarta Categoria), davanti al Tennistavolo Torino (48) e al Cortemaggiore (38). Il terzo appuntamento stagionale delle Giornate Rosa sarà al PalaTennistavolo di San Nicola La Strada (Caserta) sabato 21 e domenica 22 marzo. In contemporanea con le Giornate Rosa, a Terni sono andati in scena anche i tornei nazionali maschili, organizzati dal TT Campomaggiore. Il sabato è stato riservato alla terza categoria, che ha salutato la prima vittoria del 16enne Lorenzo Martinalli, testa di serie numero 7, che nel match decisivo ha superato per 3-1 (4-11, 11-7, 11-3, 11-6) il n. 3 Gabriele Barchiesi (Montemarciano). Il castellano ha prevalso nei sedicesimi per 3-0 (11-5, 11-9, 11-6) sul n. 69 Luca Tosatti (Alfieri di Romagna TT Edera), negli ottavi per 3-1 (7-11, 11-7, 11-8, 12-10) sul n. 45 Daniele Di Cicco (Tennistavolo Arezzo), nei quarti per 3-0 (11-6, 12-10, 11-5) sul n. 2 Edoardo Raccanello (CIATT Firenze) e in semifinale per 3-2 (3-11, 11-8, 6-11, 11-5, 11-7) sul n. 22 Andrea Pacileo (Villaggio Sport Tennistavolo).