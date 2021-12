Tennis Tavolo – L’Asola C2 chiude a punteggio pieno

ASOLA La formazione C2 (Gaboardi, Nicola Storti e Zappini), dopo la settima giornata dei Campionati Regionali, si laurea campione d’inverno. Dopo aver sconfitto la PaninoLab (Valentino, Maffei e Frignani) per 5-2, chiude il girone di andata a punteggio pieno (14 punti), distaccando di 4 punti le dirette inseguitrici (US Olimpia e Bagnolese). Dai risultati parziali si nota come dopo la quarta partita le due rappresentative fossero sul 2-2, ma l’Asola, con un poderoso allungo, ha chiuso l’incontro per 5-2 con tre vittorie consecutive. La formazione D2 (Motta, Ventura e Radice), opposta alla squadra del Brescia “B” (Perri, Triolo e Olivieri), è stata sconfitta per 5-3. L’Asola dopo la sesta partita si trovava sul 3-3, a testimonianza di un incontro combattuto alla pari ma dopo lo scontro diretto e determinante fra i due numeri uno Radice e Olivieri, che con fasi alterne volgeva a vantaggio di quest’ultimo, i bresciani hanno chiuso la competizione a proprio favore. Prossimo appuntamento, per la prima giornata del girone di ritorno dei Campionati Regionali, sabato 15 Gennaio a Montichiari per la C2 e sempre Sabato 15 a Coccaglio per la D2. La PaninoLab chiude l’andata dei campionati maschili nazionali e regionali con grande soddisfazione per le 6 squadre partecipanti (quattro i primi posti: serie B1, D1, D2 e D3. Da segnalare anche i due secondi posti in B2 e C2). «Speriamo di ripeterci anche nel 2022», dice la nota del club.