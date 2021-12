Calcio dilettanti – Il 2021 finisce in archivio. Ma l’ombra del covid mette a rischio il ritorno

Mantova Il 2021 va in archivio (quasi tutto, visto che Porto e New Castellucchio dovranno giocare dei recuperi a gennaio e dopodomani ci sarà Asola-San Lazzaro di Promozione) come un piccolo capolavoro del calcio dilettantistico, che tra mille difficoltà è riuscito a portare a termine il girone d’andata. Non succedeva dalla stagione 2019/2020 ed è innegabile che il vaccino sia riuscito a mettere una bella pezza ad una situazione drammatica. Tutti ricorderanno come la scorsa stagione sia durata il tempo di tre partite: rivedere sugli spalti il pubblico e sui campi le squadre, anche in autunno e inverno, senza grosse restrizioni, ha galvanizzato tutto l’ambiente. Anche i rinvii per Covid sono stati tutto sommato limitati, e l’organizzazione di tornei brevi (14 squadre dalla Prima, a 16 per Eccellenza e Promozione) ha sicuramente aiutato. Sin qui quello che ha bene o male funzionato. Ma dalle notizie che arrivano in questi giorni c’è poco da stare tranquilli. E’ vero che anche in un’eventuale zona arancione sarebbe possibile giocare i campionati dilettantistici, ma la stretta natalizia che potrebbe imporre il Governo (con la possibilità di tamponi anche per assistere ad eventi tutto sommato poco rischiosi sotto il profilo epidemico, come una partita di calcio all’aria aperta) getta un’ombra su ciò che verrà, con la possibilità di uno scenario simil-2020. L’eventualità di sospendere, almeno per qualche settimana i campionati è sicuramente tutt’altro che remota, con i contagi in rapida crescita per la misteriosa variante-omicron, e la primavera che non arriverebbe prima di tre mesi. Non bisogna sicuramente essere dei profeti di sventura per leggere in ciò che il Governo avrebbe intenzione di fare, almeno secondo le indiscrezioni. La possibilità di un nuovo stop, seppure con un torneo giocato per metà, è tutt’altro che peregrina. Uno scenario che nessuno si augura, noi per primi, e che era stato debitamente tenuto in conto quando sono stati stilati i format. Speriamo basti per passare anche questa quarta ondata: dover raccontare di un’altra stagione mutilata sarebbe davvero un fallimento.