Tennis tavolo – Matteo Mutti e gli Azzurri in raduno a Castel Goffredo

TERNI Il 2023 scatterà per le Nazionali all’insegna degli stage di preparazione fisica e tecnica, in programma al Centro Tecnico di Terni e al PalaTennistavolo “Elia Mazzi” di Castel Goffredo. Gli azzurri assoluti arriveranno a Castel Goffredo oggi e rimarranno fino a sabato 7. Gli atleti in questione saranno Antonino Amato (Marcozzi Cagliari), Mihai Bobocica (Aeronautica Militare), il mantovano Matteo Mutti (Top Spin Messina) e Jordy Piccolin, Daniele Pinto e Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre). Sul fronte femminile Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito) si fermerà fino a venerdì 6. Il tecnico di riferimento sarà Lorenzo Nannoni e la preparazione fisica sarà affidata a Massimo Oliveri.

Fino a giovedì 5 si allenano al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” le Under 15 Giorgia Filippi (Colognola ai Colli), Sofia Minurri e Candela Sanchi (Tennistavolo Torino), Marina Misceo (Molfetta), Laura Pinna (Tennistavolo Sassari) e Francesca Seu (Muravera Tennistavolo), sotto la guida del tecnico Rossella Scardigno. Il raduno è iniziato ieri. Le Under 13 e Under 11 saranno impegnate da domani a venerdì 6 e il gruppo sarà composto da Caudia Bertolini (Tennistavolo Genova), Sofia Bianchi (Prato), Alice Borsani (TT Athletic Club), Laura Depentori e Caroline Luini (ASV TT Südtirol), Sofia Episcopo e Federica Interlandi (Tennistavolo Casamassima 2020), Gioia Picu (Alfieri di Romagna TT Edera) e Carolina Rossi (Bernini Tennistavolo Livorno), che lavoreranno con i tecnici Gianluca Abbaticchio e Federico Baciocchi e gli sparring Fabio Amenta (Tennistavolo Vi.Ga.Ro. Siracusa) e Matteo Lacitignola (ASD Fiaccola). Negli stessi giorni faranno attività gli Under 13 e Under 11 Pietro Andreoli.