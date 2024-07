Tennis Tavolo Paralimpico – Michela Brunelli conquista il bronzo in Thailandia e festeggia le 1000 partite internazionali in carriera

Pattaya (Thailandia) All’ITTF Thailand Para Open, torneo a fattore 40, si sono conclusi i singolari e l’Italia del direttore tecnico Alessandro Arcigli, affiancato dai tecnici Hwang Eunbit e Massimo Pischiutti e coadiuvato dall’infermiera Eva Pittini, ha conquistato tre argenti, con Giada Rossi, Carlotta Ragazzini e Federico Falco, e un bronzo, con Michela Brunelli. La portacolori della Brunetti Castel Goffredo, in classe 3, nei quarti ha prevalso per 3-1 (12-10, 3-11, 11-2, 14-12) sulla thailandese Patamawadee Ontanon e in semifinale ha trovato disco rosso per 3-0 (3-11, 5-11, 3-11) contro la coreana Yoon Jiyu. L’ennesimo podio è stata anche l’occasione per Michela di festeggiare «le 1000 partite internazionali giocate in tutti i miei anni di attività». Complimenti!

In classe 1-2 Rossi, campionessa Mondiale ed Europea in carica e n. 1 del ranking di classe 2, ha battuto in semifinale per 3-0 (11-3, 11-5, 11-7) la thailandese Chilchitraryak Bootwansirina, contro la quale alle Paralimpiadi di Rio 2016 aveva ottenuto la medaglia di bronzo, e in finale ha affrontato la coreana Seo Su Yeon, n. 2. In classe 3 Ragazzini ha superato in semifinale per 3-0 (11-8, 11-8, 11-4) la thailandese Dararat Asayut e in finale è stata sconfitta per 3-0 (7-11, 4-11, 9-11) dalla coreana Yoon Jiyu, n. 1 al mondo.