Tennis Tavolo serie A1 f – Brunetti-PaninoLab, derby per il primato

Castel Goffredo Ci siamo: ennesimo grande derby tra Brunetti e PaninoLab, due società ai vertici del tennis tavolo italiano. Una soddisfazione unica per gli sportivi mantovani: si giocherà questa sera a Castel Goffredo, alle 18.30, ed è prevista una buona affluenza di pubblico. Lo spettacolo è assicurato dalla presenza di atlete di classe. Le campionesse d’Italia, a quota 5 in classifica, possono schierare un super team: ora hanno a disposizione anche l’ultimo grande acquisto, l’atleta di Taiwan Chen Szu-Yu, oltre alla stella rumena Bernardette Szocs, alle azzurre Gaia Monfardini e Nicole Arlia e alla russa Mariia Dolgikh: coach Alfonso Laghezza ha solo l’imbarazzo della scelta. La PaninoLab, in vetta a quota 6, non si presenta a questo grande appuntamento nella migliore condizione: Zhang Mo ha giocato domenica con qualche problema fisico, Ema Labosova nell’ultimo incontro è sembrata un po’ stanca e Tiang Jing sta cercando la migliore condizione. Purtroppo mancherà il faro della squadra: Rossana Istrate che in questo inizio di campionato ha dimostrato la propria bravura; comunque il derby è storia a sé e chi scenderà in campo agli ordini di Olga Dzelinska farà di tutto per far felici i propri tifosi. I pronostici sono tutti a favore di Castel Goffredo, ma la Bagnolese al momento non dispera, sapendo che il campionato è ancora lungo. «Questo derby è molto importante per entrambe le squadre – spiega il tecnico della Brunetti Laghezza – E’ una sfida al vertice nella quale vi è in palio il primato, occasione per capire le reali forze delle due mantovane. Siamo curiosi anche di vedere in azione le nostre avversarie. Recupero Nicole Arlia, mentre sarà assente Gaia Monfardini, convocata in nazionale. Di recente fra gli impegni di Coppa e le gare di campionato abbiamo avuto tanti incontri da giocare. Abbiamo beneficiato di qualche giorno di riposo e siamo pronti per affrontare il derby». «Come di consueto – afferma il dirigente bagnolese Paolo Frigeri – cercheremo di contrastare la squadra campione d’Italia. Le assenze e le condizioni non brillanti di alcune nostre atlete non sono motivo di scuse. Affronteremo con tutta la nostra forza e caparbietà questa bellissima partita, che dà grande risalto allo sport mantovano a livello nazionale».