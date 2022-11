Tamburello serie B f indoor – Ottimo esordio a Guidizzolo per i due team della Cavrianese

Guidizzolo Doppio hurrà per la Cavrianese Tamburello. Ieri, in occasione della prima giornata del campionato di serie B indoor femminile, svoltasi nell’impianto di Guidizzolo, le formazioni dirette da Benhur Tondini hanno centrato il bersaglio grosso. La prima delle squadre presenti ai nastri di partenza si è imposta per 13-8 contro la compagine trentina del Monte. Poi ha piegato con il punteggio di 13-3 quella il Capriano del Colle. La seconda squadra si è tolta la soddisfazione di superare con il punteggio di 13-9 le pari età del Monte.

Grande entusiasmo quindi in casa del team del presidente Oscar Tondini per questo debutto molto positivo. Adesso le collinari dovranno ripetersi nella trasferta dell’11 dicembre a Monte dove si disputeranno le sfide valide per la seconda giornata del torneo cadetto. (b)