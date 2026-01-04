Tennis tavolo Serie A1 femminile – La Brunetti è inarrestabile: batte Norbello (3-1) e vince la sua ottava Coppa Italia

ANCONA Al Palascherma di Ancona la Brunetti ha conquistato l’ottava Coppa Italia della sua storia, la sesta consecutiva. In finale, ha superato per 3-1 il Norbello, ripetendo il risultato dell’ultima finale scudetto. «Ottava Coppa Italia su nove – ricorda il presidente Franco Sciannimanico – La vittoria assume maggiore valore considerato che le avversarie non hanno concesso nulla. Le ex Tan Monfardini e Kolish hanno lottato con tenacia, ma Szocz e compagne hanno primeggiato. Siamo molto contenti».

BRUNETTI-NORBELLO 3-1

Andreea Dragoman/Nikoleta Stefanova-Anastasiia Kolish/Ana Tofant 2-3 (14-12, 5-11, 3-11, 11-7, 4-6); Bernadette Szocs-Tan Wenling 3-2 (9-11, 8-11, 11-8, 12-10, 6-4); Andreea Dragoman-Anastasiia Kolish 3-2 (11-9, 11-6, 12-14, 9-11, 6-3); Bernadette Szocs-Ana Tofant 3-0 (11-8, 11-8, 11-8)

BRUNETTI CASTEL GOFFREDO Andreea Dragoman, Nikoleta Stefanova, Bernadette Szocs. A disp.: Nicole Arlia. All.: Alfonso Laghezza.

NORBELLO Anastasiia Kolish, Ana Tofant, Tan Wenling. All.: Simone Carrucciu.

ARBITRI Tommaso Lombardi e Michele Guerra.