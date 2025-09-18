Tennis tavolo Serie A1 maschile – Il grande cuore dell’Alfa Food Bagnolese: battuto il Marcozzi in rimonta (2-3)

CAGLIARI La stagione di Serie A1 maschile è iniziata come meglio non poteva per l’Alfa Food Bagnolese, che ha espugnato il PalaTennistavolo di Cagliari. Con la formula New Swaythling (cinque singolari) appena introdotta, i mantovani hanno battuto per 3-2 la Marcozzi Cagliari. Con la nuova assegnazione dei punti, l’Alfa Food ne ha conquistati 2, contro 1 dei rivali sconfitti.

Nel primo incontro sardi subito avanti con Vallino Costassa che, contro Jordy Piccolin, soffre solo nel secondo parziale ma domina nel resto e conquista il primo punto. Il neoacquisto Mihai Bobocica riscatta la Bagnolese nel secondo match, contro Jeet Chandra. Anche qui battaglia solo nel secondo parziale, ma “Bobo” liquida l’avversario in tre set. Nel terzo incontro scendono in campo due new entry: Carlo Rossi per il Marcozzi e Tommaso Giovannetti per Bagnolo. Match combattuti, con Rossi avanti e Giovannetti caparbio a pareggiare, ma poi costretto ad arrendersi. Dunque, Marcozzi sul 2-1, ma ci pensa ancora Bobocica a rimediare. L’italo-rumeno ricorre a tutta la sua esperienza per piegare l’arrembante Vallino Costassa in quattro set.

E arriviamo così all’ultima sfida, che mette di fronte Chandra e Piccolin. Quest’ultimo scappa sul 5-1 e sull’8-3 e dall’8-6 completa l’opera. Al ritorno al tavolo il bolzanino della Bagnolese si ripete (5-1), patisce il rientro di Chandra (5-4), conserva il comando e dal 9-7 finalizza il suo sforzo. L’indiano reagisce (5-2), rimane avanti con il minimo scarto (6-5) e dall’8-7 effettua l’ultimo sprint. Chandra replica (6-2), dal 4-7 Piccolin ricuce il gap (7-7) e dal 7-8 impone un filotto di 4-0. L’Alfa Food può esultare.

Il turno inaugurale si completa domani con Muravera-Messina, sabato con Carrara-Santa Tecla e Sassari-Servigliano. La Bagnolese tornerà in campo il 25 ottobre a Carrara.