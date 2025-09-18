Volley Serie A3 – Il Gabbiano impegna i campioni d’Italia dell’Itas Trentino (2-2)

TRENTO Finisce senza vincitori né vinti il secondo test stagionale del Gabbiano. Contro i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, seppur senza i nazionali ma con giovani di valore, Gola e compagni disputano una gara vera. Finisce 2 a 2 e per tre set, pur con un calo e un leggero appannamento nel terzo, si sono viste risposte importanti per una squadra molto rinnovata e giovane. Migliora l’intesa fra i palleggiatori e le bande ma anche al centro la squadra è in crescita. «Nel complesso un buon test – commenta il ds Nicola Artoni – . Il risultato non fa testo, attendiamo di confrontaci in amichevole con alcune squadre che troveremo in campionato. È lì che trarremo le indicazioni necessarie e vedremo a che punto sono le altre squadre». Questi i parziali del test di Trento: 25-18, 25-27, 18-25, 25-19. Il sestetto iniziale messo in campo da coach Andrea Radici, rimasto in campo per due set, aveva Selleri in cabina di regia, opposto Baldazzi, Pinali e Baaciocco di mano, Andriola e Simoni al centro con El Mouden libero. Negli altri due set spazio per i veterani Gola e Zanini, il secondo palleggiatore Guerriero, il secondo libero Sommavilla e gli altri componenti della panchina biancazzurra.