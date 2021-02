Tennis Tavolo serie A2 m – La Brunetti piega Torino e vola in vetta

Castel Goffredo “Difficile, ma ci proviamo”. Queste le parole del gm Sciannimanico pronunciate alla vigilia del big match della Brunetti Castel Goffredo con il Tennis Tavolo Torino, recupero della seconda giornata e decisivo per volare in vetta da soli. E l’impresa, al PalaMazzi, è stata centrata. Luca Bressan e compagni hanno sofferto, come era nei pronostici, contro l’imbattuta squadra piemontese, ma con una prova superba sono riusciti a portare a casa il risultato e il primo posto. Grande soddisfazione da parte della società e del gm Franco Sciannimanico: «Siamo primi da soli – afferma – Profumo di A1». Determinanti i fratelli Luca e Marco Bressan, che hanno messo a segno una doppietta a testa. Parte bene Luca che vince la battaglia contro Piciulin al quinto match, ma Vallino piega Stamenkovski e riporta i piemontesi in parità. Tocca a Marco regalare il 2-1 ai compagni battendo Giordano per 3-1, ma ancora una volta Stamenkovski deve arrendersi a Piciulin. Sul 2 pari, decisivo il 3-2 di un ispirato Luca Bressan su Giordano e il sigillo del 4-2 del fratello Marco su Vallino.

In classifica ora tutte le compagini del girone A hanno all’attivo tre partite. Comanda Castel Goffredo a quota 5, seguito da Marcozzi Cagliari, Tennistavolo Genova Cervino e TT Torino a 4, Apuania Carrarra a 3, Aon Milano Sport e New TT Pieve Tennistavolo a 2 e Metalparma Tennistavolo San Polo a zero.