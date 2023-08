Tennis Tavolo – Il giovane Robert Graur (Brunetti) all’EuroMiniChamps con la Moldavia

Castel Goffredo Chiuso a Torino lo stage di preparazione delle Nazionali Under 13 e Under 11, da oggi scatta a Schiltigheim, vicino a Strasburgo, la 17ª edizione dell’EuroMiniChamps. La manifestazione è aperta ad atleti e atlete nati negli anni 2010, 2011 e 2012 e tesserati per le Federazioni affiliate alla European Table Tennis Union. A questa kermesse parteciperà il giovane Robert Graur, atleta della Brunetti Castel Goffredo, che vestirà i colori della sua Nazione, la Moldavia. Per l’Italia sono stati convocati Claudia Bertolini (Genova), Sofia Episcopo (Casamassima), Gioia Picu (Alfieri di Romagna), Giulio e Pietro Campagna (Prato) e Jan Slavec (Sportni Krozek Kras), che saranno guidati dai tecnici Gianluca Abbaticchio e Federico Baciocchi. In tutto al Complex Sportif Nelson Mandela saranno impegnati più di 400 giovanissimi provenienti da 31 Paesi.