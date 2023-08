Calcio dilettanti – Week-end a tutta Coppa: si parte sabato con Castellana-Vittuone

MANTOVA Dopo tante amichevoli, da domenica si fa sul serio con l’inizio della Coppa Italia di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. È il tradizionale prologo al campionato, che scatterà il 10 settembre. Vediamo di seguito il programma.

In Eccellenza anticipa tutti la Castellana, che scenderà in campo domani alle 16 ospitando i milanesi del Vittuone. Alla seconda giornata, in programma il 3 settembre, i biancazzurri riposano. Il “gironcino” si concluderà il 13 in casa dell’Offanenghese. Debutto rinviato per il Castiglione: domenica il sorteggio ha assegnato il turno di riposo ai rossoblù. Partiranno il 3 settembre da San Genesio Atesino, per chiudere il 13 al Lusetti con la Soresinese.

In Promozione occhi puntati sul derby San Lazzaro-Suzzara, decisamente stuzzicante. L’appuntamento è per domenica alle ore 19 al Migliaretto; riposa l’Union Marmirolo. Il menu della seconda giornata offre Suzzara-Union, mentre alla terza andrà in scena Union-San Lazzaro. Domenica di riposo per l’Asola, che assisterà a Borgosatollo-Sported Maris. I biancorossi affronteranno i cremonesi in trasferta alla seconda giornata e i bresciani in casa alla terza.

In Prima Categoria domenica alle 16 vanno in scena Governolese-Gonzaga (riposa la Villimpentese) e Porto-Rapid United (riposa lo Sporting Club).