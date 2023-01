Tennis – Torneo di Natale alla Cano: la finale è Spadola-La Vela

MANTOVA La finale del Torneo di Natale – Memorial Lanzilao si giocherà tra Alessandro Spadola (Verde Lauro Fiorito, 2.3) e Giuseppe La Vela (Tennis Padova, 2.1). L’incontro è alle ore 11.30 sui campi in terra rossa della Canottieri Mincio. Questo sarà il match n.128 messo in campo dal Giudice Arbitro Nando Toso, per un evento sportivo durato tutto il periodo festivo, con un buon successo in termini di pubblico e spettacolo. Anche ieri gli appassionati hanno visto due belle partite. In particolare i tre set con cui La Vela ha superato Gianluca Cadenasso (Tc Genova, 2.2) sono stati molto combattuti. Nel primo grande equilibrio, poi si sblocca nel finale, con La Vela avanti 5-4 che riesce ad imporsi. Nel secondo set prevale Cadenasso. Nel terzo è La Vela che avanza 6-1, poi, quando sembra ormai fatta, Cadenasso recupera fino all’incredibile match point sul 9-8. Ancora un colpo di scena, con La Vela che trova le ultime energie, annulla il vantaggio e vince 6/4, 4/6, 11/9. Più a senso unico il secondo incontro, con Spadola che batte 6/4 6/3 Edoardo Cherie (Mogliano Veneto). Sempre oggi alle 14.30 ci sarà la finale di chiusura del tabellone di terza tra Dario Luciani (Canottieri) ed il parmense Filippo Alfieri.