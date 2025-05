Automobilismo – Solferino Rally Pecso: Dallamano sfortunato a Cingoli, nel weekend si corre a Castiglione e Pessina

Solferino Rally dell’Adriatico in chiaro scuro per i piloti mantovani, Zorzi-Franzoni su Skoda Fabia Evo terminano diciassettesimi nell’assoluta, mentre Dallamano-Darderi (in foto) su Peugeot 208 Rally4 si devono ritirare sull’ultima prova speciale per rottura meccanica. Il prossimo fine settimana la Solferino Rally Pecso sarà impegnata su più fronti: a Castiglione delle Stiviere correranno il Formula Driver Racing Off Road Franco Merighetti su Peugeot 106 Kit, Mattia Zanini su Peugeot 106 N2, Mazzoleni-Guidetti su Citroen C2K10, Davide Cimarosti su Fiat 600Kit, Antonello Pelizzari su Peugeot205 GR.A, Bettoni-Coelati su Lancia Delta, Simone Giovannone su Renault R5 Proto; mentre sulla pista di Autocross di Pessina Cremonese saranno al via Filippo Savazzi su Kart Cross Wonder, Luigi Faccincani su Fiat Punto 2000, Federico Savazzi su Kart Cross Wonder, Danilo Arnaldini su Fiat 850 Coupè, Alessandro Arnaldini su Proto Suzuki.