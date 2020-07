Tiro con l’arco – Azzurri in raduno. Lucilla Boari in gara a Cantalupa

CANTALUPA (TO) Cinque mesi dopo la Nazionale Italiana olimpica torna in raduno a Cantalupa. L’attività degli azzurri si era fermata il 17 febbraio con l’ultimo raduno al centro tecnico federale piemontese, poi la pandemia di Covid-19 ha fermato tutto. Ora è arrivato il momento di tornare a tirare insieme e così, dopo l’ok della Fitarco alla riapertura dei campi delle società e la ripartenza delle gare sperimentali, anche la Nazionale torna ad allenarsi al completo. Diciassette gli arcieri che si sono ritrovati a Cantalupa e che lavoreranno insieme fino a lunedì. Tra questi anche Lucilla Boari. Prima dell’arrivo del Coronavirus questo doveva essere l’ultimo incontro prima della partenza per Tokyo 2020, i Giochi però sono slittati e così in questa settimana si inizierà a programmare la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi con un anno in più di tempo. Il primo obiettivo del 2021 sarà quello di qualificare le due squadre per Tokyo con il torneo di qualificazione che si terrà a Parigi. Ad oggi l’Italia dell’arco ha conquistato due pass individuali, uno al maschile e uno al femminile. Il momento clou del raduno per gli azzurri sarà domani con una gara, a cui parteciperanno tutti i convocati, al centro tecnico federale di Cantalupa. Le frecce saranno trasmesse in diretta su YouArco, canale ufficiale Youtube della Fitarco, e su tutti i social federali. Convocate al femminile Tatiana Andreoli e Lucilla Boari delle Fiamme Oro, Tanya Giada Giaccheri, Vanessa Landi ed Elena Tonetta dell’Aeronautica, Chiara Rebagliati (Arcieri Torrevecchia), Karen Hervat (Trieste Archery) e Laura Baldelli (Arcieri Augusta).