Basket – Amelia Tartarotti (San Giorgio) protagonista con la Lombardia alla Riser Youth Cup U13

San Giorgio Una nuova soddisfazione per il vivaio del Basket 2000 San Giorgio: Amelia Tartarotti, giovane promessa del club virgiliano, ha fatto parte della selezione Lombardia Under 13 che si è aggiudicata la prima edizione della Riser Youth Cup, torneo interregionale svoltosi a Savignano sul Panaro, in provincia di Modena. Nella tre giorni di gare, la Lombardia ha affrontato e superato brillantemente le selezioni pari età di Toscana, Veneto ed Emilia Romagna, dimostrando grande qualità e affiatamento. Mercoledì il debutto con successo per 67-37 contro la Toscana, giovedì nuovo acuto contro il Veneto (71-34), partita in cui Tartarotti ha firmato 9 punti, mentre nella finale di ieri pomeriggio è arrivato un netto 78-31 sull’Emilia Romagna. Soddisfatto il presidente del San Giorgio, Antonio Purrone, presente a bordo campo: «Una grande soddisfazione per la nostra società e per il nostro settore giovanile – ha commentato -. Ho visto la gara contro l’Emilia Romagna: Amelia non ha segnato, ma ha saputo mettersi al servizio della squadra. Le sue qualità tecniche non sono passate inosservate agli occhi dei selezionatori, che hanno scelto di premiarla con la convocazione per questo prestigioso torneo. Siamo davvero contenti per lei».