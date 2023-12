Tanti auguri Macron Warriors Sabbioneta: nel 2024 festeggia il decimo compleanno

Sabbioneta L’anno che verrà per i Macron Warriors Sabbioneta sarà un anno speciale. Il club mantovano festeggerà dieci anni di storia. Uno step importante per una società con tante istantanee da mettere in fila per un racconto sportivo fatto di persone, momenti, emozioni. Ma, prima di guardare all’anno che verrà, i “guerrieri”, raggiunta la vetta dell’ultima collina scalata, si fermano, si voltano e guardano il percorso che in quest’ultimo anno hanno compiuto, tutti insieme. Il 2023 è stata la “stagione 9” di una serie con tanti episodi, protagonisti, colpi di scena, nuovi incontri, finali inaspettati e successi esaltanti.

Un club, una città. Il 2023 è stato l’anno nel quale il rapporto tra Macron Warriors e Sabbioneta si è consolidato. La Piccola Atene è la casa dei Warriors dalla stagione 2022-23 e la squadra con grande orgoglio la rappresenta su tutti i campi di powerchair hockey e football. Marco Pasquali, sindaco di Sabbioneta, è un grande amico e sostenitore dei Macron Warriors, che qui hanno trovato il luogo giusto per far crescere il loro progetto sportivo.

Un progetto vincente. Crescere per migliorare, crescere per vincere. Il 2023 per i Macron Warriors Sabbioneta ha significato porre le basi per creare una squadra strutturata e vincente. Una campagna acquisti importante ha portato in maglia rossoblù diversi atleti provenienti da altre realtà, che hanno scelto di condividere il progetto sportivo dei Warriors. Atleti esperti e titolati insieme a giovani e interessanti prospetti che hanno rinforzato una rosa già importante e solida composta da atleti che hanno scritto la storia dei Macron Warriors e che non intendono assolutamente smettere di farlo. Coach Merlino ha creato una squadra coesa, determinata e di altissimo livello. Un progetto che cresce non solo in campo, ma anche grazie alle persone che lavorano al fianco dello staff tecnico e dirigenziale.

L’azzurro, il rosso e il blu. La squadra nel 2023 ha, con orgoglio, messo a disposizione delle Nazionali di powerchair hockey e football alcuni dei suoi atleti. Nel football, Luca Mercuri, capitano di lungo corso dei Warriors, è ormai una presenza costante in Nazionale. Nell’hockey sono ben tre i “guerrieri” che indossano la maglia azzurra: il giovane Leonardo Catania e i più esperti Ion Jignea e Ilaria Di Ruzza. E’ entrato nel giro azzurro anche Riccardo Ottonelli che, per quanto ha fatto vedere in campo in questo 2023, quella maglia se la merita.

Risultati appaganti e soddisfazioni europee. Il 2023 è stato sicuramente ricco di soddisfazioni dal punto di vista sportivo. La crescita della squadra è evidente. Lo scorso campionato ha visto sfuggire davvero per un soffio l’accesso ai play off scudetto, ma ha segnato la crescita della squadra con ottimi risultati e prestazioni positive. Quello attualmente in corso vede i Warriors protagonisti sia nell’hockey che nel football. I risultati ottenuti fino ad ora hanno dimostrato che i guerrieri rossoblù puntano molto in alto. E in alto, quest’anno, i Warriors ci sono arrivati con grande soddisfazione nella scorsa estate conquistando il terzo gradino del podio al prestigioso “International GP Bulls Powerchair Hockey Tournement”. Una cavalcata esaltante che ha visto i ragazzi allenati da Fabio Merlino sconfiggere tutte le avversarie tranne gli Iron Cats, formazione svizzera ritrovata e questa volta battuta nella finale per il terzo e quarto posto. Un risultato che pone il club mantovano ad un livello europeo di grande prestigio.

Il grande cuore rossoblù. È quello dei meravigliosi tifosi che per tutto l’anno hanno seguito, sostenuto, incitato, applaudito, amato i Macron Warriors. Sentimenti ed emozioni che sono fondamentali per un gruppo che ogni giorno si impegna con passione e sacrificio per dare il meglio dentro e fuori dal campo. Il grande cuore rossoblù è anche quello di tutte le persone che, anche in questo 2023, con il loro lavoro, volontario, consentono che ogni domenica si realizzi il sogno di ogni giocatore. Genitori, mogli e mariti, fratelli e sorelle, amici che sono il motore della grande famiglia dei Warriors Sabbioneta e senza i quali sarebbe tutto molto più difficile.

«Gli ultimi giorni dell’anno – dichiara Fabio Merlino, presidente dei Macron Warriors Sabbioneta – sono quelli dove ognuno, fermandosi un attimo, cerca di fare il bilancio tra ciò che ha dato e ciò che ha ricevuto. Non posso che essere soddisfatto dell’anno dei Macron Warriors. Ho visto crescere una squadra, un progetto e le persone che ne sono parte attiva. Ho visto un gruppo che è cambiato e che ha saputo crescere in questo cambiamento. Tante facce nuove che hanno incontrato gli sguardi di quelle “vecchie” e che hanno saputo creare un’armonia che si è trasformata in passione, caparbietà, voglia di raggiungere insieme un obiettivo. Nel 2023 abbiamo costruito basi solide perché il 2024, sportivamente parlando, sia ancora migliore. Ci crediamo e stiamo lavorando per questo. Guardando questo anno che chiude i battenti vedo tante persone che credono in un progetto e ognuna, con le proprie capacità e competenze, contribuisce a mettere un mattone sopra l’altro. Vedo un territorio che ci ama, vedo aziende che credono in noi, vedo tanti amici che ci supportano. A tutti loro, ai miei ragazzi, al mio staff e ai nostri tifosi, va il mio grazie e l’augurio di buone feste. E’ stato un grande e intenso 2023, ma ci potete giurare, il 2024 sarà ancora meglio!».