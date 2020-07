Ciclismo su pista – Maddalena Lodi Rizzini seconda al Gp Alè

Mantova Maddalena Lodi Rizzini del Mincio Chiese sfiora il successo classificandosi 2ª assoluta nel Gp Alè che si è svolto giovedì sera sulla pista di Pescantina (Vr).

Meglio di così non si poteva certo pretendere dall’atleta rodighese, che nel giorno del suo esordio stagionale è salita sul podio grazie alla piazza d’onore conquistata nella specialità del Tempo Race mentre è giunta 3ª in quella dei 400mt da ferma. Maddalena Lodi Rizzini sul velodromo scaligero ha così messo in chiaro quali siano i suoi propositi per quella porzione della stagione 2020 che è partita dopo il lungo stop a causa del coronavirus.

Adesso nuovo test per l’esordiente rodighese; questa mattina si cimenterà in una prova individuale contro il tempo.

Con lei vi saranno pure la pari età Marina Filimon e altri sei compagni di squadra vale a dire: Filippo Marocchi, Sergio Ferrari, per la sezione esordienti, Andrea Godizzi, Angelo Monister, Marco Dalla Benetta e Stefano Leali, per quella allievi. La competizione, in questione, assegnerà “La Pendola Alè” e si disputerà su un percorso in salita di 4,350 km con la partenza del primo concorrente che verrà data alle 9.

Paolo Biondo