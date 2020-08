Cambio alloggio”, nuovo bando 2020 del Comune di Mantova

MANTOVA – È stato approvato il documento di procedura per il bando “Cambi Alloggio” valido per l’anno in corso. Secondo le intenzioni dell’amministrazione tale strumento stabilisce una nuova procedura e i criteri con i relativi punteggi da assegnarsi per le casistiche di accesso al bando.

Il nuovo protocollo tiene sostanzialmente conto della emergenza sanitaria da covid-19 ed è mirato ai soggetti particolarmente sensibili agli effetti della pandemia.

Nel corso dello scorso anno il Comune di Mantova, in via del tutto sperimentale, aveva infatti pubblicato un bando “cambi” congiunto con l’azienda regionale Aler per l’edilizia residenziale pubblica finalizzato ad agevolare gli assegnatari nella mobilità, indipendentemente dall’ente proprietario.

«Considerando il buon esito del bando “cambi” sperimentale adottato nel 2019 – ha sottolineato l’assessore comunale per il diritto alla casa Nicola Martinelli – abbiamo deciso di procedere anche quest’anno con l’indizione dello stesso bando “cambio alloggio” in forma tuttavia congiunta con l’Aler di Mantova, al fine di favorire la mobilità degli occupanti di case popolari con maggiore ventaglio di offerta».

Per accedere al bando si può fare domanda per via telematica o per posta all’Aler dal 17 agosto al 16 ottobre. Sarà stilata una graduatoria in base ai punteggi ottenuti.