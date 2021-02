Volley B m – Il Gabbiano cerca il riscatto nel big match col Caselle

Mantova Lo staff del Gabbiano, con in testa il coach Gianantonio Guaresi, chiede alla squadra una pronta e convincente reazione dopo la prima sconfitta in campionato incassata sabato a Cavaion. E l’occasione giusta è la sfida di stasera a Cerese (ore 20.30, arbitri Alice e Paolicelli di Torino) contro il Dual Caselle dell’ex Speringo, secondo in classifica staccato di due lunghezze. All’andata, come si ricorderà, il Top Team si impose con un secco 3-0. «Dobbiamo affrontare questa partita con la mentalità giusta per riscattare il passo falso di Cavaion – attacca il martello Tommaso Cordani – non abbiamo sottovalutato i veronesi e, anzi, sotto di due set, abbiamo reagito nel terzo e vinto la battaglia del quarto, ma siamo poi mancati nel tie break. Abbiamo analizzato i motivi della sconfitta per evitare altri passi falsi; quello di sabato deve spronarci a riprendere subito il cammino vincente. Contro il Caselle dobbiamo sfoderare una bella prova di carattere, consapevoli che siamo la squadra da battere e l’avversario di turno dà sempre il massimo per metterci in difficoltà».

«Siamo partiti per fare bene in questa stagione – continua Cordani – dobbiamo tenere fede agli obiettivi fissati dalla società. La sconfitta deve servirci da monito per non ripetere gli stessi errori e per ripartire determinati e convinti delle nostre possibilità, anche sotto l’aspetto mentale e del carattere. Insomma, dobbiamo semplicemente giocare come sappiamo».

Dopo la sfida odierna, il Gabbiano tornerà in campo domenica a Cognola (ore 18) per recuperare la gara della terza giornata con l’Argentario.