Volley B1 femminile – Bonini: “Il mio Volta sta facendo bene”

Volta Mantovana La Nardi Volta, matricola del campionato di B1, ha totalizzato 15 punti nelle prime dieci partite e chiuso il 2019 con la netta vittoria casalinga sull’Ata Trento. Un bottino più che soddisfacente per il team collinare, che riprenderà il cammino in campionato mercoledì 15 gennaio a San Donà di Piave contro la seconda squadra dell’Imoco, avanti di tre punti in classifica. Questa domenica, intanto, le collinari saranno impegnate a Trescore Balneario nel quadrangolare con Don Felice Colleoni, Settimo Torinese e Lugano.

«Siamo contenti dei risultati – afferma il coach Federico Bonini – la squadra è giovane ma sta crescendo. Il diesse Alberto Roffia ha fatto un ottimo lavoro in estate portando a Volta giocatrici che da subito si sono inserite nel gruppo. Non era facile sostituire le ragazze che nella passata stagione hanno centrato con merito la promozione in B1, ma le nuove arrivate si sono dimostrate all’altezza, sia in campo che fuori. Per quanto mi riguarda, i primi mesi a Volta sono stati positivi, ambiente e società sono l’ideale per lavorare in maniera serena».

«Il nostro è un girone tosto – prosegue Bonini – ci sono formazioni giovani che un pochino arrancano, e altre, a cominciare dal Volano capolista per proseguire con Udine e Offanengo, davvero molto forti. Abbiamo un po’ di tempo per preparare al meglio il prossimo match a San Donà, dove affronteremo un team giovane ma che gioca molto bene».