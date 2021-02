Castel Goffredo, il Museo della Città ha riaperto al pubblico e celebra sino a fine mese Re Gnocco con l’esposizione di due manifesti storici restaurati

CASTEL GOFFREDO Il Mast, il Museo della Città di via Botturi 3 ha riaperto al pubblico e celebra sino alla fine di febbraio il Re Gnocco con due manifesti storici originali dedicati alla grandiosa festa allestita in suo onore nel 1875 e nel 1905 nella cittadina castellana. I due manifesti storici sono stati restituiti alla comunità grazie ad un lungo lavoro di restauro che si è concluso di recente e testimoniano la radicata tradizione del Carnevale, anzi del Venerdì Gnoccolaro a Castel Goffredo, quando in piazza vengono allestite cucine operose e cantine effervescenti in nome di Re Gnocco, monarca (ahinoi!) solo per un giorno. Il restauro di entrambi i manifesti è stato curato da Nadia Borali, titolare del laboratorio di restauro Il Papiro di Mantova, grazie al contributo economico di un donatore che desidera rimanere anonimo. Accesso alle sale del museo, nel rispetto delle misure di tutela della salute pubblica, dal mercoledì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18. Accesso al bookshop del museo dal mercoledì al sabato dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18; la domenica solo al mattino dalle ore 10 alle ore 12.30. Info al numero telefonico 0376-771006 o all’indirizzo email: info@mastcastelgoffredo.it.

Paolo Zordan