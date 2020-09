Tennis – La Canottieri “promuove” Genova e Piazzano

MANTOVA Sono il Tc Genova ed il Tc Piazzano a guadagnare le finali del torneo a squadre Under 16 femminile per la Macroarea Nord Ovest, Memorial Federico Lanzilao, svoltosi alla Canottieri Mincio. Bastano i due incontri di singolare al Tc Genova per regolare il derby contro il Tennis Park Genova. E’ troppo forte Denise Valente (2.4), che si allena nel centro federale di Formia, per Maria Giulia Givri (2.8) e la partita finisce con un netto 6/0, 6/1. Più equilibrato il secondo singolare, che vede opposte Vittoria Gibello (3.1) a Francesca Piovani (3.2), e si conclude 7/6, 6/3.

E’ invece necessario disputare il doppio per decretare il passaggio del turno di Piazzano ai danni di Finale Ligure. Nei singolari Piazzano si era portato sul 1-0 grazie alla vittoria di Francesca Milani (2.7) su Ludovica Aspesi (3.2) per 7/5, 7/5. A riportare in parità Finale ci pensa Carlotta Vivaldi (2.6) che batte Agnese Zapelli (2.6) per 6/4, 7/6. Nel doppio decisivo, giocato dalle stesse atlete, è il Piazzano a vincere per 7/5, 6/2.

«E’ stato un torneo qualitativamente molto gradevole – commenta il presidente della Canottieri Mincio Gianni Mistrorigo – Le ragazze che abbiamo visto in campo hanno espresso un buon tennis. Non a caso nella giornata di sabato era in tribuna anche Luca Ronzoni, responsabile tecnico della nazionale italiana Under 16 femminile. Per quanto riguarda l’organizzazione, la Canottieri si è confermata capace di affrontare un evento nazionale, anche in periodo di emergenza sanitaria».