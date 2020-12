Volley B1 femminile – Volta stende l’Esperia per 3-2

VOLTA MANTOVANA L’amichevole di ieri fra la Nardi Volta e l’Esperia Cremona è stata di sicuro quello più combattuto finora dalle due contendenti: la squadra di Matteo Solforati e Leonardo Camarini si è imposta per 3-2. Nessuna delle atlete scese in campo si è risparmiata, comprese quelle che hanno giocato soprattutto nel quinto set. I due tecnici hanno tenuto a riposo per precauzione l’opposto Silvia Tosi per un problema a una spalla ed è stata sostituita da Alessia Mazzi, che si è comportata ottimamente.

Nella compagine guidata da coach Valeria Magri buona prova delle due ex Volta Francesca Fiore ed Erika Pionelli.

Le due formazioni hanno dato vita quindi a una bella sfida, vibrante e molto combattuta. Nella Nardi in qualche frangente non ha girato come avrebbe dovuto la ricezione, così come in qualche situazione di gioco sono state sbagliate parecchie battute, fondamentali nei quali i due tecnici apporteranno correttivi in settimana, per non ripetersi sabato prossimo, sempre con l’Esperia, questa volta sul parquet del PalaFeraboli di Cremona.