Basket serie A2 m – Coach Di Carlo: “Pensiamo subito a vincere con l’Assigeco”

UDINE Gennaro Di Carlo non fa “drammi” dopo la sconfitta coi friulani, la sesta per la Staff, ma guarda avanti con fiducia: «Inizia una settimana importante per noi. Dobbiamo preparare al meglio la gara interna con l’Assigeco: è la partita nella quale dobbiamo fare il possibile per ritornare a vincere. Attendo il recupero di Stojanovic, giocatore fondamentale. Cosa si può dire della gara con Udine? Un ko molto diverso dall’ultima partita giocata in trasferta a Milano con Urania. La squadra ha tenuto ed è un elemento molto importante. Loro puntano alla promozione nella massima serie, con ampie rotazioni perché coperti in ogni ruolo. Per un bel po’ di tempo abbiamo tenuto al meglio in difesa. C’è stato dunque un grosso lavoro in difesa, si è persa a volte la lucidità nel tiro da tre, inoltre gli errori, o per meglio dire le palle perse, sono state abilmente sfruttate dai nostri avversari. Dobbiamo ricordarci che giocavamo in trasferta contro una squadra completa e di talento. Archiviamo la sfida coi friulani con l’obiettivo di ritornare a vincere in casa con l’Assigeco domenica. E’ l’occasione per interrompere la serie negativa, ma c’è da dire che abbiamo affrontato nell’ultimo periodo squadre di calibro, alle quali abbiamo concesso anche le assenze».