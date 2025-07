Volley maschile – L’Asolaremedello ripescato in Serie B

ASOLA Dalla delusione per la retrocessione in C, al termine della scorsa stagione, alla grande soddisfazione per aver “ritrovato” la categoria perduta: l’Asolaremedello è stato ufficialmente reintegrato in Serie B dalla Federvolley, nel girone B, nonostante avesse chiuso il campionato scorso al quartultimo posto. Inizialmente, la società del Chiese sembrava intenzionata ad acquisire un titolo sportivo, salvo poi decidere di ripartire dalla C lombarda. Il ripescaggio inatteso ha cambiato nuovamente le carte in tavola. «Non faremo ulteriori innesti per non venir meno agli accordi presi con gli atleti – ha spiegato il presidente Nicola Cavallari – Il sestetto titolare era già di qualità: abbiamo inserito un nuovo palleggiatore e, soprattutto, Bussolari, che rappresenta un ottimo acquisto. L’organico era stato costruito e strutturato per affrontare la C, ma alla fine abbiamo deciso di prenderci questo rischio, accettare la richiesta e confermare il gruppo attuale. Ci abbiamo riflettuto a lungo, ma abbiamo preferito questa scelta, con la speranza che la fortuna ci assista più di quanto accaduto nella scorsa stagione. Siamo fiduciosi!». Anche il nuovo allenatore Luigi Ghitti, subentrato ad Andrea Fasani (confermato invece Luca Mutti come vice), ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno ad Asola. «Dopo alcune stagioni, sono tornato ad Asola. Lo scorso anno ho allenato il Montichiari in Serie C e avevo accettato di guidare la squadra nella medesima categoria, con l’obiettivo della promozione. Invece ora si riparte già dalla B: dopo il reintegro è chiaro che l’obiettivo principale sarà la salvezza. Ci attende un girone molto impegnativo, senza squadre venete, ma con alcune formazioni emiliane». Intanto non sarà più Kema il main sponsor. L’altra squadra mantovana, il Viadana in B2 femminile, è stata inserita nel gruppo E.