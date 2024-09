Rugby Serie A Elite – Viadana, prima linea green con Dominguez e Olivari

VIADANA Quando ormai incombe la prima uscita ufficiale nel barrage di Coppa Italia, in programma sabato a Pesaro (ore 15.30, arbitro Pompa di Chieti), il Rugby Viadana rinforza la prima linea con due giovani tallonatori: Emilio Dominguez, classe 1999, proveniente dal Rugby Bari; e Sebastiano Olivari, classe 2004, di rientro dall’Australia dopo aver disputato lo scorso campionato di Seria A con il Monferrato.

Dominguez ha mosso i primi passi nel Carlos Paz Club, squadra che lo ha cresciuto e formato dall’età di 10 anni; nelle ultime due stagioni ha giocato nelle Tigri Rugby Bari. Con Emilio prosegue quindi il progetto di collaborazione con il club del capoluogo pugliese, che nelle prossime stagioni punterà allo sviluppo e alla crescita di alcuni giocatori promettenti provenienti appunto da Bari. «Essere qui a Viadana – ha detto – mi darà la grande opportunità di crescere sotto ogni punto di vista». Olivari è appena rientrato in Italia da un’esperienza in Australia che lo ha visto impegnato con la maglia del Bayswater Rugby Club di Perth nel Premier Grade, il livello più alto di rugby nazionale di club giocato nell’Australia Occidentale. In precedenza Sebastiano ha indossato la maglia del Cus Genova, squadra con cui ha giocato fino all’U16 prima di passare al Rugby Monferrato per disputare il campionato U18 e parte del campionato di Serie A. «Sono molto contento e motivato di iniziare questa nuova esperienza a Viadana – afferma -. Sono stato accolto molto bene dalla squadra e ho trovato un ottimo ambiente per crescere sia a livello rugbistico che personale». Nuovi innesti per il Viadana, dunque, ma intanto è tempo di tornare a giocare partite ufficiali. Sabato a Pesaro per i gialloneri c’è il barrage di Coppa Italia contro la squadra marchigiana di Serie A. «E’ la nostra prima vera partita di questa stagione – afferma coach Pavan – non dovremo prenderla alla leggera e tanto meno snobbare l’avversario, bensì andare in campo con il giusto approccio e mettere a frutto quanto fatto finora in preparazione. Ci sarà spazio per tutti in queste prime gare di Coppa Italia, utili per mettere nelle gambe più minuti possibili. Il 12 ottobre, data dell’esordio in campionato con le Fiamme Oro, si avvicina». Con Gilberto Pavan parliamo anche del “caso Locatelli”, il terza linea giallonero prestato alle Zebre. «Samuele è un nostro tesserato – spiega il coach – ha questa opportunità di allenarsi con le Zebre e si tratta di un’esperienza per lui preziosa».