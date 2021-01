Volley – Sabato parte la B: campionati ok se si disputano almeno 10 partite

MANTOVA La lunga attesa sta per finire, sabato ripartono i campionati di serie B, maschili e femminili, con quattro squadre mantovane: Gabbiano e Viadana tra i maschi (entrambe debuttano in trasferta), Volta e Porto tra le ragazze (c’è subito il derby in collina). I gironi, originariamente composti da 12 squadre, sono stati divisi in due sottogruppi da 6. Nella prima fase si disputeranno gare di andata e ritorno, in totale ogni squadra giocherà 10 partite. Ed è questa una soglia importante perchè la Fipav, con la delibera presidenziale n° 2 del 15 gennaio, ha deliberato «di ritenere per la sola stagione 2020/21, in deroga a quanto previsto dalla Guida Pratica 2020/21, regolari i Campionati di serie territoriali, regionali e nazionali di serie B, sia maschili che femminili, che prevedono in calendario lo svolgimento di almeno 10 gare».

Ove il campionato strutturato sulla base di calendari con almeno 10 gare non si concluda per cause di forza maggiore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 39 del Regolamento Gare, Requisiti o condizione per omologa dei campionati. «I campionati si intendono regolarmente conclusi – si legge – laddove siano state svolte tutte le gare presenti in calendario o almeno, nei casi di forza maggiore, che due squadre abbiano disputato due terzi delle gare indicate in calendario. Laddove l’ultima giornata non sia stata disputata da tutte le squadre, la classifica finale sarà determinata dalla classifica avulsa.