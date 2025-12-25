Volley Serie A2 femminile – Casalmaggiore in campo a Santo Stefano col Concorezzo

CASALMAGGIORE L’È Più Casalmaggiore arriva alla sfida di venerdì a Viadana (ore 18.30) con entusiasmo e consapevolezza, forte di una vittoria pesantissima conquistata a Marsala. In Sicilia le rosa hanno portato a casa il bottino pieno nonostante una formazione ampiamente rimaneggiata: una sola centrale di ruolo a disposizione, con Marku costretta allo stop per alcune settimane, Nwokoye fuori per febbre alta in un palazzetto gelido, Stafoggia adattata al centro, Vazquez a mezzo servizio e Kovalcikova non al meglio. In queste condizioni è emersa una prova di grande carattere. Ravarini è stata trascinatrice assoluta con 30 punti e il meritato premio di MVP, ben supportata da una Faraone monumentale in difesa. Mattioli ha fatto sentire tutto il suo impatto con 5 muri personali, due a testa anche per Costagli e per Stafoggia, convincente fuori ruolo. Positivi i contributi di Pasquino e della stessa Vazquez. Un successo che dà slancio e fiducia in vista del prossimo impegno a Viadana, altro snodo chiave del percorso stagionale, il “Boxing Day” del 26 dicembre contro Concorezzo al PalaFarina.