Calcio a 5 Serie D – Giro di boa amaro per Sport Bozzolo e Città di Mantova

MANTOVA Ultima giornata del girone d’andata amara per le formazioni mantovane impegnate nel campionato di Serie D. Arrivano infatti due sconfitte di misura che chiudono la prima metà di stagione senza sorrisi. Lo Sport Club Bozzolo cade in casa del Pegasus per 2-1 al termine di una gara combattuta ed equilibrata. I bozzolesi restano in partita fino all’ultimo, trovando la rete che tiene aperto il match con Capozza, ma non basta per evitare lo stop che costa punti preziosi in classifica. Sconfitta anche per il Città di Mantova, battuto 4-3 sul campo dell’Indomita. Una partita intensa e ricca di gol, in cui i virgiliani lottano fino alla fine ma pagano alcune disattenzioni difensive nei momenti chiave, chiudendo il girone d’andata con un passivo che pesa soprattutto sul morale. Al giro di boa la classifica vede al comando la Sestese con 25 punti. Subito dietro il Pegasus a quota 19, poi il Bozzolo a 17. Valcalepio segue a 16, mentre Calcinato e Indomita sono appaiate a 13. Il Città di Mantova è settimo con 11 punti, davanti a Ome, Oratorio Zogno e Brescia C5 Under 23.

Il campionato ripartirà con la prima giornata di ritorno: venerdì 16 gennaio Valcalepio-Città di Mantova, sabato 17 gennaio Brescia C5 Under 23-Sport Club Bozzolo.