Castiglione, rifiuti abbandonati nei giardini davanti al grattacielo

CASTIGLIONE – Ennesimo caso di rifiuti abbandonati nel verde pubblico. Stavolta è successo a Castiglione delle Stiviere e, più precisamente, nei giardinetti collocati di fronte al grattacielo di piazzale Resistenza. Qui un qualche maleducato ha voluto disfarsi di oggetti personali, tra cui pantaloni, scarpe, e magliette, andando ad inquinare una delle zone verde del capoluogo aloisiano. Non si tratta di certo del primo caso di episodi di inciviltà che riguardano l’abbandono di rifiuti, immondizia o altro. L’amministrazione locale ha provveduto a ripulire l’area ed è al lavoro per individuare il colpevole. Per lui è prevista una multa salata.