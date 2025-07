Volley Serie A3 – Artoni: “Gabbiano, apriamo un nuovo ciclo”

MANTOVA La prossima stagione di Serie A3 maschile rappresenterà la terza partecipazione consecutiva per il Gabbiano. Dopo due anni in cui la squadra ha raggiunto i play off e, nel primo, ha disputato la finale di Coppa Italia e la Supercoppa con in panchina Simone Serafini, il club cittadino ha deciso di cambiare guida tecnica e ha operato un profondo rinnovamento nel roster. Il timone della squadra è stato affidato all’esperto coach Andrea Radici, che si trova ora a guidare una squadra ringiovanita ma con un potenziale interessante. Il direttore sportivo Nicola Artoni ci offre la sua visione sul nuovo Gabbiano e sulle aspettative per il prossimo campionato. «Abbiamo cambiato moltissimo, ben 10 giocatori su 14, e con l’arrivo del nuovo allenatore apriamo ufficialmente un nuovo ciclo. La squadra ha un’età media piuttosto giovane, ma il gruppo è composto anche da atleti di esperienza nel campionato di categoria. Gli schiacciatori Maiocchi e Baciocco sono ottimi esempi: Matteo ha militato tra Superlega, A2 e A3, mentre Leonardo è un veterano della categoria. In cabina di regia abbiamo inserito due palleggiatori giovani, Selleri e Guerriero, arrivati da campionati in cui hanno giocato meno del previsto e con tanta voglia di dimostrare il loro valore. Stesso discorso vale per i centrali, un reparto che presenta buone prospettive di crescita. L’opposto Baldazzi è una sicurezza e rappresenta il punto fermo da cui ripartiamo. Anche nel ruolo di libero ci sono novità: è tornato Sommavilla, mentre El Moudden è un profilo giovane e interessante. Sono soddisfatto perché gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti, ed è un ottimo punto di partenza per la stagione».

Lo sguardo del ds Artoni si sposta poi sulle squadre avversarie e sulle difficoltà che si prospettano per il prossimo campionato. «Sarà un torneo di alto livello, almeno nel nostro girone. Diverse formazioni si sono rinforzate, come Reggio Emilia, Belluno e Savigliano. Anche Mirandola ha allestito un roster molto competitivo. Il livello generale è alto e questo significa che ogni partita sarà una vera battaglia: non vedo squadre deboli in giro. Il nostro obiettivo primario, nella terza avventura in A3, è mantenere la categoria, e per farlo dovremo capire con quali squadre poter fare la corsa. Certamente, manterremo l’ambizione di disputare una stagione di alto livello, per quanto sarà possibile». Con queste idee chiare il Gabbiano si prepara a una stagione impegnativa e ricca di sfide.

Di seguito la rosa ufficiale a disposizione del tecnico Andrea Radici per la stagione 2025-2026. Palleggiatori: Giacomo Selleri, Filippo Guerriero. Schiacciatori: Matteo Maiocchi, Leonardo Baciocco, Edoardo Gola, Roberto Pinali. Centrali: Francesco Andriola, Francesco Simoni, Matteo Zanini, Ludovico Toajari. Opposti: Alberto Baldazzi, Michele Cremonesi. Liberi: Omar El Moudden, Riccardo Sommavilla.