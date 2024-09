Volley Serie A3 – Il Gabbiano ritocca il roster: Bini lascia, Montarulo nuovo libero

MANTOVA C’è una novità dell’ultima ora nel roster del Gabbiano Farmamed Mantova. Lascia la squadra il libero Duccio Bini, il cui contratto è stato rescisso per motivi personali. Sarà sostituito da Marco Montarulo, che già da qualche giorno si allena con i compagni. Classe 2000, nativo di Mantova, Montarulo proviene dal settore giovanile del Borgo Virgilio e va ad affiancare nel reparto il titolare Andrea Marini.

«Auguriamo il meglio a Duccio – dice il diesse Nicola Artoni – purtroppo non vi erano le condizioni per poter proseguire l’annata insieme. Il suo cartellino rimane comunque di nostra proprietà, per cui vedremo di riparlarne in futuro. Ringrazio anche Marco per la disponibilità, sono molto contento di poter inserire un altro mantovano nel nostro roster».

Prosegue intanto la marcia di avvicinamento al secondo campionato di Serie A3. Ad un mese dal debutto contro i Diavoli Rosa Brugherio (il 20 ottobre al Palasguaitzer), coach Simone Serafini sta intensificando la preparazione fisica e sfrutterà i test di allenamento per trovare la migliore condizione e la giusta alchimia fra lo zoccolo duro della squadra e i nuovi arrivati. Si marcia al ritmo di cinque allenamenti settimanali, mentre il prossimo test è fissato per martedì 24 settembre al PalaSguaitzer contro la nazionale asiatica delle Filippine guidata dal tecnico italiano Angiolino Frigoni.

In fase di allestimento anche la presentazione del roster 2024-2025. Il Gabbiano Farmamed saluterà la stampa e gli sponsor alla Terrazza San Lorenzo, che domina dall’alto il centro storico di Mantova. Si ripete la passerella che ha portato fortuna nel primo anno di A3. L’appuntamento è fissato per la serata del 23 settembre.