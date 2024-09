Calcio Serie B – Il Mantova presenta l’attività del vivaio: “Una speranza: portare talenti in prima squadra”

MANTOVA La consegna, da parte del Gruppo Ferrari – Move, di 6 pulmini Hyundai per il trasporto dei ragazzi alle partite e agli allenamenti, è stata l’occasione per svelare progetti e ambizioni del settore giovanile del Mantova. Oltre a Marco Fioretto, responsabile per il secondo anno di fila, erano presenti gli allenamenti delle quattro squadre che disputano i campionati nazionali: Gabriele Graziani (Primavera 3), Michele Boschini (U17), Riccardo Nizzola (U16) e Jacopo Masiero (U15). Consolidamento e crescita, a livello sia tecnico che strutturale, sono i concetti chiave più volte emersi dagli interventi. Sicuramente è un arricchimento a livello logistico la consegna dei 6 pulmini di cui sopra, come ribadito dall’ad del Gruppo Move Antonio Ferrari («vogliamo essere vicini alle realtà del territorio e la partnership col Mantova va in quella direzione»).

Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, l’ha illustrato bene Marco Fioretto. «Il nostro vivaio – ha detto – comprende 10 squadre, dalla Primavera all’U9, per un totale di circa 220 ragazzi. Fino all’U15 parteciperemo ai campionati nazionali, il che significa affrontare compagini di Serie A e B, e di conseguenza alzare di parecchio il livello tecnico. Abbiamo messo in conto qualche ovvia difficoltà a livello di risultati. Allo stesso tempo sarà una bella opportunità di crescita per tutti i nostri ragazzi, sul piano tecnico e caratteriale. Quest’anno abbiamo ampliato gli staff: è un valore aggiunto che consentirà ai ragazzi di raggiungere un livello di formazione e preparazione ancora superiore. Passione, competenza e professionalità: con questi ingredienti contiamo nel giro di qualche anno di raccogliere frutti concreti, con la speranza di portare qualche ragazzo in prima squadra, o comunque nei professionisti».

Uno dei fiori all’occhiello del vivaio del Mantova sarà anche quest’anno il progetto “Società amiche”, di cui è responsabile Tommaso Mari. «Nella scorsa stagione ha riscosso un grande successo – spiega Fioretto – . Abbiamo chiuso l’annata con 30 club “amici”, quasi tutti della provincia mantovana. Di recente se ne sono aggiunti altri tre. Con loro instauriamo un rapporto di collaborazione tecnica, organizziamo tornei e giornate speciali. Proprio domenica, in occasione di Mantova-Cittadella, i ragazzi delle “società amiche” saranno ospiti al Martelli».

In conclusione, da segnalare un nuovo ingresso sul fronte comunicativo: è quello di Sara Passali, che curerà le pagine social del settore giovanile. Il quadro è completo.