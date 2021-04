Calcio Eccellenza – Castiglione cerca la svolta nella tana del Leon

CASTIGLIONE Serra i ranghi il Castiglione e si prepara alla difficilissima trasferta di Vimercate di questo pomeriggio, dove affronterà la Leon (ore 15.30), corazzata a punteggio pieno e con uno score spaventoso: in due gare undici gol fatti e zero subiti.

Sicuramente per Maccabiti e compagni non si tratta dell’avversario più indicato per cercare di schiodarsi dallo “zero” in classifica, dopo la scoppola rimediata al Lusetti con il Castegnato.

La brutta prestazione contro i viola ha generato una certa delusione in casa aloisiana, e i massimi dirigenti hanno chiesto in settimana alla squadra una prova d’orgoglio, per riscattare quello che il vicepresidente Giancarlo Perani definisce «un brutto scivolone».

«Sappiamo che la Leon è una squadra molto forte – spiega Perani -, ma vogliamo vedere una bella prova da parte del Castiglione. Non sappiamo ovviamente come finirà, però vorremmo vedere in campo un altro atteggiamento. E’ vero che è andato tutto storto, ma sconfitte come l’ultima non sono accettabili, e i ragazzi lo sanno. Si sono allenati bene in settimana, mi sembrano carichi. Dovranno tradurre in campo ciò che sanno fare, l’organico per ben figurare ce l’abbiamo».

Sono 21 i convocati di mister Gianluca Manini: c’è anche uno degli ultimi innesti, Tobia Maggioni, esterno di centrocampo in quota classe 2001 che potrebbe dare una soluzione in più ai rossoblù. In panchina con Manini ci sarà il vice Vaccari, neo mister dello Sporting: «Vaccari ha avuto una grande occasione – sottolinea Perani -, è un bravo allenatore, finirà il campionato con noi e poi si getterà anima e corpo nella nuova avventura. Con i goitesi i rapporti sono ottimi e magari potremo instaurare in futuro una collaborazione proficua tra le due società».

In arrivo il “weekend rossoblù” – Con la possibilità di riprendere l’attività da contatto da lunedì prossimo in zona gialla, come previsto dall’ultimo decreto del governo, nel prossimo weekend a Castiglione si stanno programmando delle amichevoli tra le squadre del settore giovanile. «Un modo per rivedere all’opera i nostri giovani – annuncia Perani -, che hanno tanta voglia di tornare a correre dietro ad un pallone. Mi auguro che anche il tempo regga e ci possa regalare delle belle sfide tra le nostre compagini baby».