Volley A1 femminile – La Vbc Casalmaggiore prende la schiacciatrice americana Breana Edwards

Casalmaggiore La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 2023/2024 guidata da coach Marco Musso continua a prendere sempre più forma. E’ ora di annunciare un altro tassello del nuovo roster casalasco: Breana Edwards sarà una giocatrice rosa!

Tanti centimetri e potenza per la schiacciatrice americana, nata a Rainier in Oregon e figlia d’arte in una famiglia che mastica volley (la madre ha giocato a livello universitario e il padre è coach), che ha disputato uno strepitoso campionato NCAA con la sua Università, San Diego, classificandosi al terzo posto finale del campionato e mettendo a segno 381 punti e 60 muri.

“Ciao sono Breana Edwards, una nuova giocatrice della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, e non vedo l’ora di raggiungervi in Italia. Ci vediamo presto!” queste le parole di Breana nel video postato sui social dalla Società di strada Baslenga. Breana, cresciuta nelle fila dell’Indiana, vestirà la maglia numero 14.

Ma non è tutto, tenetevi liberi giovedì 6 luglio alle ore 18! Si terrà, presso la sede della Vbc al secondo piano della palestra Baslenga di Casalmaggiore , una conferenza stampa di presentazione aperta a tutti…. non mancare! Chi non potrà essere presente potrà seguire la conferenza in diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale della squadra rosa.