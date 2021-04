Basket Serie C Silver – Il post-derby: Curtatone ride, Quistello pensa al riscatto

MANTOVA Junior Curtatone e Negrini Quistello hanno iniziato, martedì sera al PalaBoschetto, il cammino nel ritorno del girone A della C Silver lombarda. I padroni di casa di Stefano Trazzi hanno avuto la meglio nel derby sul quintetto di Marco Gabrielli per 81-75, riscattando la sconfitta dell’esordio per 90-75.

Curtatone sino ad ora ha vinto le quattro gare casalinghe disputate, mentre Quistello ha incassato la quinta battuta d’arresto consecutiva. Quistello tornerà in campo domani per ospitare Manerbio (ore 21.30), mentre Curtatone giocherà sabato a Colorno (ore 18) contro Casalmaggiore.

«Quella centrata nel derby è una vittoria importante per restare nei primi posti – afferma Trazzi – . Nei primi due quarti non siamo stati brillanti e Quistello ne ha approfittato. Decisamente meglio gli altri due quarti, nei quali i ragazzi si sono mostrati più concreti. Sabato a Colorno affronteremo il Casalmaggiore. Mi aspetto un salto di qualità, visto che nei due incontri in trasferta sin qui disputati (a Quistello e Verolanuova, ndr) siamo usciti sempre sconfitti».

In casa Negrini parla il presidente De Biasi: «Rispetto all’ultima gara che avevamo giocato e perso a Ospitaletto Bresciano – osserva – ho visto qualche segnale di concretezza da parte dei ragazzi. Diciamo che hanno giocato un po’ meglio. Nei primi due quarti siamo stati anche in vantaggio e questo è confortante. Mi auguro che la squadra abbia preso fiducia nei propri mezzi, che sia più consapevole delle proprie possibilità e che si sia meglio compattata. Per quanto riguarda il match di domani contro Manerbio, sulla carta è un incontro molto difficile. Ma conto sullo spirito di rivalsa da parte dei ragazzi».