Volley Serie B – Asolarem, doppio successo con Dual e Bassa Bresciana. Fasani: “Stiamo crescendo”

Asola Prosegue la pre-season dell’Asolaremedello. La settimana scorsa, nel giro di 48 ore, la squadra di Andrea Fasani ha disputato due amichevoli allo Schiantarelli: prima il retour match contro il Dual Caselle di Sommacampagna, poi con la Bassa Bresciana Azzano Mella, che milita in serie C. Contro i quotati veronesi, bloccati sul pari per 2-2 la scorsa settimana, e prossimi avversari in Veneto nella gara di esordio del girone C, la Kema davanti al pubblico amico ha prevalso per 4-0 (25-23, 25-20, 25-23, 25-21), mentre contro la Bassa Bresciana ha avuto la meglio per 3-1 (22-25, 25-21, 25-20, 26-24).

«Rispetto alla prima partita con il Dual Caselle – spiega coach Andrea Fasani – siamo andati meglio. Abbiamo lavorato nel cambio palla, alternando i due palleggiatori in ogni set per provare quello su cui abbiamo lavorato in palestra. Con la Bassa Bresciana, siamo partiti molto male. Troppo fallosi e poco concentrati, poi abbiamo riordinato le idee e ripreso il filo del gioco, limitando gli attaccanti avversari. In più sono soddisfatto perché i ragazzi hanno trovato buone soluzioni e valide alternative».

Venerdì prossimo è in programma un’altra amichevole contro la Canottieri Ongina, avversaria in campionato.