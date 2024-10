Poli e Scolastra per la terza edizione di Aperitivi d’arte

Mantova Venerdì alle 19 in Sala delle Capriate (piazza L. B. Alberti), nel cuore di Mantova, prende avvio la terza edizione degli Aperitivi d’Arte, rassegna proposta da Oficina OCM che coniuga divulgazione musicale e socialità. Sette gli appuntamenti in cartellone tra ottobre 2024 e marzo 2025, nei quali la musica allarga lo sguardo e intercetta le arti tutte. Calice alla mano, con gli Aperitivi d’Arte di Oficina OCM la sala da concerto si trasforma in uno spazio dove le distanze si annullano nel segno della cultura e della convivialità. Ospiti d’eccezione condividono con il pubblico musica, parole, sapori e atmosfere, in leggerezza e con passione.

Protagonisti dell’appuntamento inaugurale l’attrice, nonché regista, autrice di testi e conduttrice di trasmissioni culturali in radio e televisione, Lucia Poli e il pianista Marco Scolastra. Un pianoforte femmina che partorisce pianofortini, un pianoforte glorioso e ribelle che si getta dalla terrazza, un pianoforte animato che suona Chopin: “La Pianessa” è un tributo al genio multiforme e poliedrico del raffinatissimo scrittore, pittore, nonché audacissimo compositore Alberto Savinio (Atene, 1891 – Roma, 1952). Lucia Poli narra le vicende tragicomiche dei curiosi personaggi che popolano alcuni racconti intessuti di musica che il grande Artista ha dedicato al pianoforte: La Pianessa, Vecchio pianoforte, Pianista bianco. Inoltre dà voce al bellissimo profilo biografico che Savinio fa di Isadora Duncan. Il pianista Marco Scolastra alterna le parole poetiche e fantasiose con musica dello stesso Savinio che fu anche folgorante compositore. Completano il programma autori da lui citati nei racconti – Mozart, Kullak, Paderewski, Chopin – ma anche Rossini, De Crescenzo, Satie, Cage, scelti come raccordo drammaturgico. I testi sono di Alberto Savinio con la consulenza del professor Alessandro Tinterri, maggior esperto dell’opera di Savinio e curatore delle sue opere per Adelphi.

All’ingresso in sala il pubblico potrà scegliere tra un calice di vino o un analcolico da degustare fruendo della proposta culturale, accompagnato da uno stuzzichino offerto dagli sponsor tecnici Levoni e Consozio Grana Padano. Collabora alla realizzazione della serata l’Associazione Amici dell’Ocm.

Biglietto 15 euro (12 euro ridotto per iscritti all’Associazione Amici dell’Ocm). Prevendita al Boxoffice di Oficina OCM (Mantova, piazza Sordello 12, T. 0376 360476, boxoffice@oficinaocm.com – orari d’apertura: martedì, giovedì e venerdì ore 10-13 e 15-18) e online su oficinaocm.vivaticket.it.