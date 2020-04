Volley Serie B – Gabbiano, coach Guaresi: “Il futuro è un rebus, ma noi ci saremo”

MANTOVA Quale futuro per il Gabbiano Top Team? La società del capoluogo ha dovuto interrompere il suo cammino in campionato sul più bello. «Non dico che avremmo potuto vincere il girone – afferma il coach Gianantonio Guaresi – in fondo dovevamo ancora capire dove saremmo potuti arrivare. Fino alla sospensione del torneo ci siamo comunque divertiti, il campionato stava andando ben oltre le aspettative e con tante partite ancora da giocare, avremmo potuto dire la nostra».

Il veloce consuntivo tracciato dal “Giana” lascia il posto ad alcune considerazioni sul futuro. «Il presidente Fattori ha già rassicurato sulla prossima stagione, la squadra ci sarà – ribadisce Guaresi – con quali mezzi e ambizioni è tutto da vedere. Tutto dipenderà da quale sarà il budget a disposizione della società, è logico che potrebbe esserci un ridimensionamento a livello globale. I club delle categorie che hanno minore visibilità dovranno inevitabilmente fare i conti con problemi di bilancio dal momento che molti sponsor potrebbero lasciare. Serie A1 a parte, il resto dei campionati è un rebus, perchè molte società avranno difficoltà e potrebbero anche chiudere i battenti. Una mia personale sensazione è inerente la serie A3, che potrebbe essere eliminata. Trovare sponsor, con tutte le problematiche attuali a livello economico, non sarà facile e fare progetti per il futuro ora è impossibile. Per molti club al momento non ci sono certezze».

«Per quanto riguarda i giocatori – dice ancora Guaresi – stanno seguendo un programma di lavoro per tenersi in forma e la prima opzione per il futuro dovrebbe essere il Top Team, ma anche loro dovranno adeguarsi alla nuova realtà. Una cosa è certa, il Top Team sarà in campo anche nella prossima stagione. Dobbiamo però valutare al meglio sia la categoria che la sponsorizzazione».