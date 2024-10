Tamburello Serie A maschile – Il Castellaro conquista la Supercoppa Indoor

ZOCCA (Mo) L’aria dell’Appennino Modenese porta bene al Castellaro di Stefanoni, che battendo per 13-6 San Marino centra la Supercoppa indoor. «I ragazzi mi hanno fatto un grande regalo di compleanno – afferma il presidente Arturo Danieli – Sono contento per questo successo. Un plauso alla squadra e al direttore tecnico. Abbiamo giocato un’ottima partita e vinto con pieno merito». A confronto nella cittadina, patria di Vasco Rossi, il Castellaro che aveva vinto il campionato e San Marino che aveva centrato il successo in Coppa Italia. Capitan Francesco De Marco, Eros Valentini, Omar Permunian, Pietro Zenone, Marco Salandini e Davide Zanin gli artefici del successo del Castellaro.